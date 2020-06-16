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Экс-президент ФИФА оценил ЧМ-2018 в России
Спорт-Экспресс
  • Спорт-Экспресс
  • RT на русском
Знаменитый футбольный чиновник из Швейцарии Зепп Блаттер заявил, что был в восторге от уровня проведения чемпионата мира 2018 года.В источнике
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Экс-глава ФИФА объяснил, почему каждый должен побывать в России

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Экс-глава ФИФА Блаттер ответил, почему нужно обязательно побывать в России

RT на русском 03:52
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Экс-президент ФИФА оценил ЧМ-2018 в России

ProstoProSport 01:54 
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