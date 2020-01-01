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Экс-президент ФИФА оценил ЧМ-2018 в России
Спорт-Экспресс
  • Спорт-Экспресс
Знаменитый футбольный чиновник из Швейцарии Зепп Блаттер заявил, что был в восторге от уровня проведения чемпионата мира 2018 года.В источнике
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Экс-президент ФИФА оценил ЧМ-2018 в России

ProstoProSport 01:54 
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«В России обязательно нужно побывать. Особенно из-за местной кухни». Экс-президент ФИФА — о гостеприимстве и ЧМ-2018

Спорт-Экспресс 02:30
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