Экс-президент «Локомотива» рассказала о «договорняке» в РФПЛ
Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская заявила о том, что она лично раскрыла "договорняк" в российском футболе. Об этом она рассказала, описывая обстоятельства увольнения бывшего тренера "железнодорожников" Юрия Красножана в 2011 году, сообщает "Чемпионат".В источнике
С чего всё начиналось
Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская рассказала, что у нее были доказательства того, что матч чемпионата России между «Локомотивом» и «Анжи» (1:2) 27 мая 2011 года носил договорной характер. — Увольнение Красножана очень тяжело далось, это было одно из самых сложных решений.