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Экс-президент «Локомотива» рассказала о «договорняке» в РФПЛ
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Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская заявила о том, что она лично раскрыла "договорняк" в российском футболе. Об этом она рассказала, описывая обстоятельства увольнения бывшего тренера "железнодорожников" Юрия Красножана в 2011 году, сообщает "Чемпионат".В источнике
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С чего всё начиналось
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Ольга Смородская: «Да, я раскрыла договорняк в российском футболе. У меня были доказательства»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская рассказала, что у нее были доказательства того, что матч чемпионата России между «Локомотивом» и «Анжи» (1:2) 27 мая 2011 года носил договорной характер. — Увольнение Красножана очень тяжело далось, это было одно из самых сложных решений.
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Экс-президент «Локомотива» рассказала о «договорняке» в РФПЛ

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Нефутбольные тяжбы «Локо». Смородская раскрыла историю увольнения Красножана: «Доказательства носили очень личный характер» Тренер отдал матч набиравшему обороты «Анжи»

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