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Экс-скаут «Спартака»: «Мы сработали быстрее ЦСКА по Промесу»
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Бывший скаут «Спартака» Григорий Евтушенко рассказал о переходе в команду полузащитника Куинси Промеса.В источнике
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