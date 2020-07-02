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Газета.RuГазета.Ru
Экс-спартаковец Тихонов раскритиковал «Зенит» за игру вполноги в РПЛ
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Бывший полузащитник московского "Спартака" Андрей Тихонов раскритиковал игру петербургского "Зенита" в Российской премьер-лиге (РПЛ).В источнике
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Экс-спартаковец Тихонов раскритиковал «Зенит» за игру вполноги в РПЛ

Газета.Ru 13:03
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Тихонов: «Зенит» как играл вполноги до паузы, так и играет сейчас

Нева Спорт 12:49
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Андрей Тихонов объяснил причину постоянных неудач «Зенита» в Лиге чемпионов

BetOn 12:43
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