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Экс-спортивный директор «Барселоны»: «Я бы тоже подписал Миранчука»
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Бывший спортивный директор «Барселоны» и «Милана» Арьедо Брайда прокомментировал трансфер полузащитника Алексея Миранчука из «Локомотива» в «Аталанту».В источнике
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Бывший директор «Барселоны» прокомментировал переход Миранчука в «Аталанту»

ГЛАС.RU 23:23
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Экс-спортивный директор «Барселоны»: «Я бы тоже подписал Миранчука»

Матч ТВ 23:10
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Экс-спортивный директор «Барселоны»: «Я бы тоже подписал Миранчука»

Sportbox.RU 23:10
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