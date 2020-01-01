Экс-спортивный директор «Барселоны»: «Я бы тоже подписал Миранчука»

Бывший спортивный директор «Барселоны» и «Милана» Арьедо Брайда прокомментировал трансфер полузащитника Алексея Миранчука из «Локомотива» в «Аталанту».