НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
ЧемпионатЧемпионат
Арбитр Федотов: судья просто убил «Краснодар» в матче с «Уралом»
Спорт-Экспресс
  • Спорт-Экспресс
  • Sport24.ru
  • Metaratings
  • Газета.Ru
Футбольный арбитр Игорь Федотов прокомментировал судейские решения в матче 4-го тура РПЛ "Урал" — "Краснодар" (1:0).В источнике
2
Подробнее о событии
alt

Арбитр Федотов: судья просто убил «Краснодар» в матче с «Уралом»

Чемпионат 12:21
alt

Игорь Федотов обвинил арбитра матча «Урал» — «Краснодар» в ошибочных решениях

BetOn 10:04
alt

Экс-судья Федотов раскритиковал арбитра матча «Урал» - «Краснодар»

Газета.Ru 09:43
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости