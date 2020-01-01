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Экс-тренер «Анжи»: «В Дагестане серьезные проблемы с медикаментами из-за коронавируса»
Спорт-Экспресс
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Управленческие решения запаздывали. Как и в других регионах, в Дагестане серьезные проблемы с медикаментами.В источнике
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Гаджи Гаджиев: «Врачи в Дагестане из-за коронавируса бросились на амбразуру. Спецодежды нет»

Спорт-Экспресс 10:30
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