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Газета.RuГазета.Ru
Семин высказался о проваленной проверке Еськова на детекторе лжи
Bookmaker-ratings.ru
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Бывший главный тренер московского "Локомотива" Юрий Сёмин высказался о проваленной проверке арбитра Алексея Еськова на полиграфе.В источнике
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С чего всё начиналось
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Еськов не прошел проверку на полиграфе. Его отстранят пожизненно?

Как стало известно «СЭ», в отличие от Василия Казарцева другой арбитр премьер-лиги, Алексей Еськов, не прошел проверку на полиграфе. Оба судьи приглашались на тест на детекторе лжи после матча «Спартак» — «Сочи» (2:2). Казарцев, как сообщалось, отстранен на неопределенное время.
Спорт-Экспресс вчера в 11:28
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Судья Еськов завалил полиграф на вопросе по матчу «Ростов» — «Уфа». Не дал пенальти и засчитал сомнительный гол

Sport24.ru 08:15
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Расследование в отношении Еськова не связано с матчем «Спартака»

Sport.ru 05:00
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Созин: Еськова проверили на полиграфе, следующий шаг — газовая камера пыток. Остановитесь!

Чемпионат 06:57
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