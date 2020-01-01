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Экс-тренер Головина: данные Саши вписывались в амбарную книгу
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В пятницу, 28 августа, тренер УОР (Ленинск-Кузнецкий) Сергей Васютин рассказал о первых футбольных шагах Александра Головина. Слова специалиста передаёт «Championat.com».В источнике
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Экс-тренер Головина: данные Саши вписывались в амбарную книгу

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