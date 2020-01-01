Экс-тренер «Партизана» Николич может сменить Семина в «Локомотиве»
Бывший главный тренер сербского «Партизана» Марко Николич может прийти в «Локомотив». Москвичи рассматривают его как одного из кандидатов на замену Юрию Семину. Контракт Семина с клубом истекает летом.В источнике
С чего всё начиналось
Как стало известно «Чемпионату», одним из кандидатов на пост главного тренера московского «Локомотива» в случае ухода Юрия Сёмина является бывший наставник белградского «Партизана» Марко Николич. Контракт Сёмина с «Локомотивом» рассчитан до конца нынешнего сезона.