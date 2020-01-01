Экс-тренер «Партизана» Николич может сменить Семина в «Локомотиве»

Бывший главный тренер сербского «Партизана» Марко Николич может прийти в «Локомотив». Москвичи рассматривают его как одного из кандидатов на замену Юрию Семину. Контракт Семина с клубом истекает летом.