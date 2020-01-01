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Экс-тренер «Партизана» Николич может сменить Семина в «Локомотиве»
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Бывший главный тренер сербского «Партизана» Марко Николич может прийти в «Локомотив». Москвичи рассматривают его как одного из кандидатов на замену Юрию Семину. Контракт Семина с клубом истекает летом.В источнике
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С чего всё начиналось
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Сёмина в «Локомотиве» может сменить экс-тренер «Партизана» Николич

Как стало известно «Чемпионату», одним из кандидатов на пост главного тренера московского «Локомотива» в случае ухода Юрия Сёмина является бывший наставник белградского «Партизана» Марко Николич. Контракт Сёмина с «Локомотивом» рассчитан до конца нынешнего сезона.
Чемпионат 04:50
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Семина в «Локомотиве» может сменить бывший тренер «Партизана»

Советский спорт 07:15 
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Николич может сменить Семина посту главного тренера «Локомотива»

Metaratings 06:30
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СМИ: Экс-тренер «Партизана» Николич может сменить Семина в «Локомотиве»

Sportbox.RU 05:13
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