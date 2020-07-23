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Экс-тренер «Шахтера» и «Зенита» Луческу возглавил киевское «Динамо»
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Уроженец Румынии Мирча Луческу получил должность главного тренера киевского ФК «Динамо». Новость об этом передает сайт команды. Договор был подписан на 2 года с возможностью продления.В источнике
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Игорь Суркис
украинский предприниматель
Хочу представить Мирчу Луческу, одного из лучших тренеров в мире. Надеюсь, что с приходом его тренерской команды возродятся победные традиции киевского „Динамо“, он завоюет много титулов, и болельщики будут оценивать Мирчу по его результатам. Успехов ему, удачи! А всем, чем могу, я ему помогу.Факты и комментарии07:56
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