Экс-тренер «Шахтера» и «Зенита» Луческу возглавил киевское «Динамо»
Уроженец Румынии Мирча Луческу получил должность главного тренера киевского ФК «Динамо». Новость об этом передает сайт команды. Договор был подписан на 2 года с возможностью продления.В источнике Хочу представить Мирчу Луческу, одного из лучших тренеров в мире. Надеюсь, что с приходом его тренерской команды возродятся победные традиции киевского „Динамо“, он завоюет много титулов, и болельщики будут оценивать Мирчу по его результатам. Успехов ему, удачи! А всем, чем могу, я ему помогу.Факты и комментарии07:56