Экс-тренер «Шахтера» и «Зенита» Луческу возглавил киевское «Динамо»
Румын Мирча Луческу занял пост главного тренера футбольного клуба "Динамо" (Киев), сообщил в четверг официальный сайт клуба. "Контракт заключен на два года с опцией пролонгации еще на год", - говорится в сообщении. Украина стала для Луческу богатой на титулы страны.В источнике Хочу представить Мирчу Луческу, одного из лучших тренеров в мире. Надеюсь, что с приходом его тренерской команды возродятся победные традиции киевского „Динамо“, он завоюет много титулов, и болельщики будут оценивать Мирчу по его результатам. Успехов ему, удачи! А всем, чем могу, я ему помогу.Факты и комментарии07:56