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Экс-тренер «Спартака» Каррера пожелал удачи Миранчуку
Bookmaker-ratings.ru
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Soccernews.ru
  • Sport24.ru
  • BetOn
  • ODDS.ru
  • Газета.Ru
  • Sportbox.RU
Массимо Каррера, в прошлом тренер «Спартака», пожелал Алексея Миранчуку удачи в «Аталанте».В источнике
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Каррера обратился к Миранчуку, который перешёл в «Аталанту»

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