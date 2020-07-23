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Луческу возглавил киевское «Динамо»
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Киев, 23 июля 2020, 16:34 — REGNUM Румынский специалист Мирча Луческу стал новым главным тренером киевского «Динамо».В источнике
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Бышовец не считает, что Луческу предал «Шахтер», решив возглавить киевское «Динамо»

Sport24.ru 09:25 
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Луческу официально назначен на пост главного тренера киевского «Динамо»

Советский спорт 10:04
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Луческу – главный тренер киевского «Динамо»

Матч ТВ 08:43
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