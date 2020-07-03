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Экс-вратарь «Оренбурга» Довбня подписал контракт с «Ротором»
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Бывший голкипер «Оренбурга» Александр Довбня сообщил, что стал игроком волгоградского футбольного клуба «Ротор».В источнике
С чего всё начиналось
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Александр Довбня объявил о переходе в «Ротор»

Довбня выступал в составе «Оренбурга» с 2018 года. 33-летний голкипер провёл за оренбургский клуб 16 матчей во всех турнирах и пропустил 16 голов. Ранее Довбня играл за такие клубы, как «Нижний Новгород», московское «Торпедо», «Луч», «СКА-Хабаровск» и другие команды.
Чемпионат 05:05
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В «Ротор» перешел экс-голкипер «Оренбурга» Александр Довбня

Волгоградская правда 08:10
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В «Ротор» пришёл еще один Александр Довбня

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Вратарь Александр Довбня подписал контракт с «Ротором»

Вести.Ru 05:22
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