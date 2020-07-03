Экс-вратарь «Оренбурга» Довбня подписал контракт с «Ротором»
Бывший голкипер «Оренбурга» Александр Довбня сообщил, что стал игроком волгоградского футбольного клуба «Ротор».В источнике
С чего всё начиналось
Довбня выступал в составе «Оренбурга» с 2018 года. 33-летний голкипер провёл за оренбургский клуб 16 матчей во всех турнирах и пропустил 16 голов. Ранее Довбня играл за такие клубы, как «Нижний Новгород», московское «Торпедо», «Луч», «СКА-Хабаровск» и другие команды.
Волгоградская правда 08:10
НовостиВолгограда.ру 06:40