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Российская газетаРоссийская газета
Экс-вратарь «Зенита» Лодыгин рассказал о драке с Дзюбой
Спорт-Экспресс
  • Телеканал 360°0:26
Бывший голкипер "Зенита" Юрий Лодыгин рассказал о драке с нападающим Артемом Дзюбой в раздевалке санкт-петербургского футбольного клуба. Инцидент произошел в ноябре 2016 года после поражения "сине-бело-голубых" от "Краснодара" - 1:2. Тогда "Зенит" пропустил оба гола в компенсированное время матча.В источнике
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С чего всё начиналось
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«С Анюковым не дрался. С Дзюбой — было». Лодыгин о стычке в раздевалке, отношениях с тренерами «Зенита», причинах ухода и необычной травме

Экс-вратарь «Зенита» и сборной России Юрий Лодыгин, в феврале подписавший контракт с тульским «Арсеналом», дал большое интервью «СЭ». Его полную запись смотрите на нашем YouTube-канале. Клубы РПЛ играют товарищеские матчи.
Спорт-Экспресс вчера в 17:00
Подробнее о событии
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Лодыгин рассказал о драке с Дзюбой

Sport.ru 05:59
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Лодыгин: «В 2016 году после поражения от „Краснодара“ подрались с Дзюбой. Вся команда пыталась нас успокоить»

Бомбардир.ру 05:27
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«Помахали руками»: Юрий Лодыгин рассказал о драке с Дзюбой

Петербургский дневник 03:53
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