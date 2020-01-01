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Экс-защитник «Локомотива» и «Рубина» Денисов перешел в «Томь»
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Сегодня состав "Томи" пополнил 33-летний узбекский защитник Виталий Денисов.В источнике
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Виталий Денисов стал игроком «Томи»

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Виталий Денисов стал игроком «Томи»

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«Томь» объявила о переходе Виталия Денисова

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