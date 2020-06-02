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Экс-защитник «Спартака» Дьяков: «О завершении карьеры речь не идет»
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О завершении карьеры речь не идет.В источнике
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Покинувший «Спартак» Дьяков заявил, что не собирается завершать карьеру

Футбол России 02:58
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Бывший футболист «Спартака» не собирается завершать карьеру

Sport.ru 01:29
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Экс-защитник «Спартака» Дьяков: «О завершении карьеры речь не идет»

Sport24.ru вчера в 23:34 
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