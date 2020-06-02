НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеМатчи чемпионата России по футболу возобновятся 19 июня«Формула-1» представила календарь первых восьми этапов сезона-2020Папич о YouTube: «Не факт, что через год тут не будет второй Twitch»Семин посоветовал руководству «Локомотива» уйти в отставкуЗагитова рассказала, как проходят тренировки в НовогорскеТульский футбол«Спартак» расстался с двумя защитникамиBookmaker-ratings.ru6Bookmaker-ratings.ruСпорт-ЭкспрессЕвро-футбол.руSports.ruТульский футболЧемпионат-РостовМосковский "Спартак" исключил из официальной заявки защитников Виталия Дьякова и Романа Шишкина. С обоими футболистами красно-белые не стали продлевать контракты.В источнике Комментировать1Подробнее о событии Покинувший «Спартак» Дьяков заявил, что не собирается завершать карьеруФутбол России 02:58Бывший футболист «Спартака» не собирается завершать карьеруSport.ru 01:29Экс-защитник «Спартака» Дьяков: «О завершении карьеры речь не идет»Sport24.ru вчера в 23:34 рекламаГлавноеМатчи чемпионата России по футболу возобновятся 19 июня«Формула-1» представила календарь первых восьми этапов сезона-2020Папич о YouTube: «Не факт, что через год тут не будет второй Twitch»Семин посоветовал руководству «Локомотива» уйти в отставкуЗагитова рассказала, как проходят тренировки в НовогорскеНовости