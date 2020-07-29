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Смольников перешел в «Краснодар»
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Игрок петербургского "Зенита" Игорь Смольников перешел в "Краснодар" на правах свободного агента, сообщает пресс-служба "быков" в Twitter.В источнике
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Экс-зенитовец Смольников вернулся в ФК «Краснодар»

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