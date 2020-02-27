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Бомбардир.руБомбардир.ру
Экс-зенитовец Шкртел забил в двух подряд матчах впервые за восемь лет
LiveSport.ru
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Во второй игре подряд забил защитник хозяев Мартин Шкртел. Экс-зенитовец последний раз забивал в двух подряд встречах в 2012 году, когда выступал за «Ливерпуль».В источнике
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Экс-зенитовец Шкртел забил в двух подряд матчах впервые за восемь лет

Бомбардир.ру 13:58
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«Башакшехир» - «Спортинг»: Вьетто, Шпорар и Кабрал возглавят атаку гостей

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