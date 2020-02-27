Экс-зенитовец Шкртел забил в двух подряд матчах впервые за восемь лет

Во второй игре подряд забил защитник хозяев Мартин Шкртел. Экс-зенитовец последний раз забивал в двух подряд встречах в 2012 году, когда выступал за «Ливерпуль». В источнике