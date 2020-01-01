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Эксперт: Фукс сильнее Бекао, ЦСКА всё сделал правильно
Матч ТВ
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  • Нева Спорт
Если у ЦСКА был выбор, вернуть Бекао или приобрести Фукса, они всё сделали правильно.В источнике
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Спивак о новичке ЦСКА: Сейчас Фукс — ягода в саду

Нева Спорт 04:50
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Эксперт: Фукс сильнее Бекао, ЦСКА всё сделал правильно

Чемпионат 04:33
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Александр Спивак: «Фукс — очень хорошее приобретение для ЦСКА, но скорость и техника — не его преимущества»

Матч ТВ вчера в 12:14
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