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Эксперты признали подписи Родченкова под показаниями в МОК поддельными
RT на русском
  • РЕН ТВ4:17
  • Мой Брянск1:04
Подпись экс-руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова под письменными показаниями по допинговым делам бывших российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной является подделкой, такой вывод сделали эксперты издания Der Spiegel.В источнике
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С чего всё начиналось
Эксперты германского издания Der Spiegel подтвердили, что подпись бывшего директора московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова под его показаниями о допинговых делах является поддельной, сообщает официальный сайт издания.
Газета.Ru вчера в 15:05
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