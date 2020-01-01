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Элвир Рахимич: коронавирус бессилен против русских, водка всё убивает
Sports.ru
  • Sports.ru
Бывший полузащитник ЦСКА Элвир Рахимич шуткой ответил на вопрос о том, как россияне борются с коронавирусом.В источнике
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Элвир Рахимич: коронавирус бессилен против русских, водка всё убивает

Чемпионат 23:03
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Рахимич о русских: «Даже коронавирус ничего не может с ними поделать. Водка убивает все»

Sports.ru 22:28
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