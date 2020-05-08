Эмери: «Дмитрий Комбаров мог бы заиграть в Испании»

Бывший главный тренер «Спартака» Унаи Эмери считает, что защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров мог бы заиграть в Испании. Однако футболист всю карьеру проводит в России.