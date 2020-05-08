НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Бомбардир.руБомбардир.ру
Эмери: «Дмитрий Комбаров мог бы заиграть в Испании»
Спорт-Экспресс
  • Спорт-Экспресс
  • Евро-футбол.ру
  • Газета.Ru
  • Soccernews.ru
  • Soccer.ru
  • Футбол России
  • Чемпионат
  • Матч ТВ
  • Sports.ru
Бывший главный тренер «Спартака» Унаи Эмери считает, что защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров мог бы заиграть в Испании. Однако футболист всю карьеру проводит в России.В источнике
Подробнее о событии
alt

Эмери: «Дмитрий Комбаров мог бы играть в Испании»

Sport.ru вчера в 17:14
alt

Эмери: «Дмитрий Комбаров мог бы играть в Испании»

Sport24.ru вчера в 16:43 
alt

Эмери заявил, что Дмитрий Комбаров мог бы заиграть в Испании

Матч ТВ вчера в 16:36
реклама
Главное
Новости