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Эмери: «Игроки „Арсенала“ не хотели, чтобы Озил был капитаном»
Sports.ru
  • Sports.ru
Бывший главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери поделился мнением о полузащитнике "канониров" Месуте Озиле.В источнике
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Эмери: Озил был недостаточно привержен «Арсеналу». Игроки не хотели видеть его капитаном

Чемпионат 18:45
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Эмери: «У Артеты есть всё, чтобы добиться успеха в „Арсенале“»

Евро-футбол.ру 17:03
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Эмери: «Игроки „Арсенала“ не хотели, чтобы Озил был капитаном»

Soccer.ru 17:02 
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