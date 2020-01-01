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Пети: «Мбаппе раздражает меня и своих партнёров»
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Килиан слишком все форсирует и раздражает партнеров. У него прекрасное будущее, но он оказывает давление на себя, поскольку очень стремится выиграть «Золотой мяч», и это раздражает.В источнике
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Эммануэль Пети: «Мбаппе раздражает меня всё больше и больше»

Soccer.ru 02:24 
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Пети: «Мбаппе раздражает меня и своих партнёров»

Евро-футбол.ру 02:10
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Экс-полузащитник сборной Франции объяснил, чем его раздражает Мбаппе

Спорт день за днем 02:04
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