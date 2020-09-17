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Энрике Сетьен подаст в суд на «Барселону»
ODDS.ru
  • ODDS.ru
Бывший главный тренер «Барселоны» Энрике Сетьен опубликовал заявление, в котором говорится, что он будет подавать в суд на каталонский клуб, сообщает Football Espana.В источнике
Подробнее о событии
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СМИ: Кике Сетьен хочет взыскать с «Барселоны» €4 млн

РИА Новости 13:28
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Сетьен объявил, что подаст в суд на «Барселону»

Soccer.ru 13:28
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Сетьен подаст в суд на «Барселону» после своего увольнения

Sport24.ru 13:14 
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