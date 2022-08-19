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Эрик тен Хаг ответил на вопрос о протестах фанатов «Манчестер Юнайтед»

Эрик тен Хаг ответил на вопрос о протестах фанатов «Манчестер Юнайтед».
Sports.ru
После поражений от «Брайтона» (1:2) и «Брентфорда» (0:4) «Манчестер Юнайтед» готовится к классической битве против «Ливерпуля».
Евро-футбол.ру
После поражения от «Брентфорда» (0:4) болельщики манкунианского клуба выступили против владельцев команды – семьи Глейзеров, потребовав срочных и радикальных перемен.
Sports.ru
Матч «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль» в третьем туре АПЛ состоится 22 августа.
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Евро-футбол.ру

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Эрик тен Хаг ответил на вопрос о протестах фанатов «Манчестер Юнайтед»
Sports.ru19 августа в 12:10
Тен Хаг вступился за Глейзеров
Евро-футбол.ру19 августа в 11:09
Тен Хаг высказался о протестах фанатов против владельцев «Манчестер Юнайтед»
Sport24.ru19 августа в 09:05
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