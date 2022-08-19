Sports.ruЭрик тен Хаг ответил на вопрос о протестах фанатов «Манчестер Юнайтед»Эрик тен Хаг ответил на вопрос о протестах фанатов «Манчестер Юнайтед».Sports.ruПосле поражений от «Брайтона» (1:2) и «Брентфорда» (0:4) «Манчестер Юнайтед» готовится к классической битве против «Ливерпуля».Евро-футбол.руПосле поражения от «Брентфорда» (0:4) болельщики манкунианского клуба выступили против владельцев команды – семьи Глейзеров, потребовав срочных и радикальных перемен.Sports.ruМатч «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль» в третьем туре АПЛ состоится 22 августа.Sports.ruЧитать далееСвернутьSport24.ruSports.ruЕвро-футбол.руПодробнее о событииЭрик тен Хаг ответил на вопрос о протестах фанатов «Манчестер Юнайтед»Sports.ru19 августа в 12:10Тен Хаг вступился за ГлейзеровЕвро-футбол.ру19 августа в 11:09Тен Хаг высказался о протестах фанатов против владельцев «Манчестер Юнайтед»Sport24.ru19 августа в 09:05Показать все источникиОценить1