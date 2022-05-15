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Эрик тен Хаг вскоре приступит к работе с «Манчестер Юнайтед»

Эрик тен Хаг вскоре приступит к работе с «Манчестер Юнайтед».
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Ожидается, что тен Хаг будет руководить командой в матче заключительного 38-го тура АПЛ против «Кристал Пэлас», который пройдет 22 мая.
Спорт-Экспресс
Теперь, согласно данным заметки, Ральф Рангник останется исполняющим обязанности главного тренера и будет управлять командой в последней игре.
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Голландский специалист подписал с английским клубом трехлетний контракт.
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Подробнее о событии

«Манчестер Юнайтед» проведёт последний матч сезона с новым главным тренером
Евро-футбол.ру00:27
Тен Хаг в понедельник прилетит в Манчестер
Sport24.ru17:36
Тен Хаг будет руководить «МЮ» в последнем матче сезона
Спорт-Экспресс17:29
Тен Хаг будет руководить «Манчестер Юнайтед» в последнем матче сезона с «Кристал Пэлас»
Чемпионат17:22
Эрик тен Хаг вскоре приступит к работе с «Манчестер Юнайтед»
Sports.ru17:05
Тен Хаг покидает «Аякс» на шесть недель раньше
FAPL.ru17:05
Тен Хаг хочет усилить полузащиту «МЮ» в первую очередь
Бомбардир.ру14 мая в 16:16

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