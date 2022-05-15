Sports.ruЭрик тен Хаг вскоре приступит к работе с «Манчестер Юнайтед»Эрик тен Хаг вскоре приступит к работе с «Манчестер Юнайтед».Sports.ruОжидается, что тен Хаг будет руководить командой в матче заключительного 38-го тура АПЛ против «Кристал Пэлас», который пройдет 22 мая.Спорт-ЭкспрессТеперь, согласно данным заметки, Ральф Рангник останется исполняющим обязанности главного тренера и будет управлять командой в последней игре.Sports.ruГолландский специалист подписал с английским клубом трехлетний контракт.Спорт-ЭкспрессЧитать далееСвернутьSport24.ruЕвро-футбол.руSports.ruFootballHDЧемпионатBetassistБомбардир.руПодробнее о событии«Манчестер Юнайтед» проведёт последний матч сезона с новым главным тренеромЕвро-футбол.ру00:27Тен Хаг в понедельник прилетит в МанчестерSport24.ru17:36Тен Хаг будет руководить «МЮ» в последнем матче сезонаСпорт-Экспресс17:29Тен Хаг будет руководить «Манчестер Юнайтед» в последнем матче сезона с «Кристал Пэлас»Чемпионат17:22Эрик тен Хаг вскоре приступит к работе с «Манчестер Юнайтед»Sports.ru17:05Тен Хаг покидает «Аякс» на шесть недель раньшеFAPL.ru17:05Тен Хаг хочет усилить полузащиту «МЮ» в первую очередьБомбардир.ру14 мая в 16:16Показать ещёОценить