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Эриксен стал игроком миланского «Интера»
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Ранее в СМИ сообщалось, что «Интер» купил Эриксена за 20 миллионов евро. Такая низкая сумма обусловлена тем, что у датчанина летом истекал контракт с «Тоттенхэмом».В источнике
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Подробнее о событии
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«Интер» объявил о переходе Эриксена из «Тоттенхэма»

Чемпионат вчера в 08:06
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⚫🔵Эриксен перешел в «Интер»

Sports.ru вчера в 08:01
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«Интер» официально объявил о подписании Эриксена (фото)

Советский спорт вчера в 08:26 
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