Эриксен стал игроком миланского «Интера»

Ранее в СМИ сообщалось, что «Интер» купил Эриксена за 20 миллионов евро. Такая низкая сумма обусловлена тем, что у датчанина летом истекал контракт с «Тоттенхэмом».