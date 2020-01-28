Эриксен официально перешел в «Интер»

Полузащитник "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен стал игроком "Интера". Об этом сообщает пресс-служба итальянского клуба. По информации СМИ, сумма трансфера составила порядка 20 миллионов евро.