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Официально: Эриксен перешел в «Интер»
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Миланский "Интер" посредством социальных сетей анонсировал завершение трансфера полузащитника Кристиана Эриксена.В источнике
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Подробнее о событии
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Официально: Эриксен перешел в «Интер»

Football-fun.ru 12:41
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Официально: Эриксен перешел в «Интер»

SpursArmy.com 08:20
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«Интер» объявил о переходе Эриксена из «Тоттенхэма»

Чемпионат 08:06
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