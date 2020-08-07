НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
MetaratingsMetaratings
Эрлинг Холанд мог перейти в «Ростов» в 2017 году
Матч ТВ
  • Матч ТВ
  • Газета.Ru
  • RT на русском
  • Спорт-Экспресс
  • Футбол России
  • Soccernews.ru
  • Sports.ru
Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин рассказал, как нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд мог перейти в ростовский клуб три года назад.В источнике
1
Подробнее о событии
alt

Холанд мог перейти в «Ростов» за €3 млн

Газета.Ru 23:18
alt

Эрлинг Холанд мог перейти в «Ростов» в 2017 году

Metaratings 13:50
alt

«Ростов» мог купить Холанда за 2,5-3 млн евро, когда ему было 17-18 лет

Sports.ru 12:35
реклама
Главное
Новости