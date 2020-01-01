НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеБольшинство клубов РПЛ проголосовало за поправки против фарм-клубовВ «Зените» прокомментировали информацию о коронавирусе в командеБэйл считает, что больше не сыграет за «Реал» при ЗиданеГазизов озвучил цель «Спартака» в новом сезонеФК «Тамбов» представил новый логотипMetaratingsЭрлинг Холанд мог перейти в «Ростов» в 2017 годуМатч ТВ7Матч ТВRT на русскомГазета.RuСпорт-ЭкспрессФутбол РоссииSoccernews.ruSports.ruСпортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин рассказал, как нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд мог перейти в ростовский клуб три года назад.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Эрлинг Холанд мог перейти в «Ростов» в 2017 годуMetaratings 13:50«Ростов» мог купить Холанда за 2,5-3 млн евро, когда ему было 17-18 летSports.ru 12:35«Ростов» мог подписать Эрлинга Холанда в 2018 году за 2,5-3 миллиона евроBetOn 13:01рекламаГлавноеБольшинство клубов РПЛ проголосовало за поправки против фарм-клубовВ «Зените» прокомментировали информацию о коронавирусе в командеБэйл считает, что больше не сыграет за «Реал» при ЗиданеГазизов озвучил цель «Спартака» в новом сезонеФК «Тамбов» представил новый логотипНовости