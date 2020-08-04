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«Эспаньол» попросил отменить свой вылет из Примеры
Газета.Ru
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«Эспаньол» на официальном сайте выступил с заявлением, в котором попросил Примеру отменить свой вылет в Сегунду.В источнике
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«Эспаньол» просит аннулировать свой вылет из Ла Лиги

Газета.Ru 18:47
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«Эспаньол» попросил Ла Лигу отменить вылет в Сегунду

Soccernews.ru 17:51
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«Эспаньол» хочет добиться отмены вылета из Примеры

Metaratings 17:43
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