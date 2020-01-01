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Этап Кубка мира по биатлону в Чехии пройдёт без зрителей
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  • Моя Москва.онлайн1:06
  • Мой Брянск0:49
Без зрителей пройдёт седьмой этап Кубка мира по биатлону в Нове-Место (Чехия).В источнике
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Биатлон оставили без зрителей. А надо было отменять совсем – спортсмены под угрозой!

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Михал Шлезингер: «Решение провести этап КМ без зрителей — популистское и бесполезное»

Матч ТВ 09:56
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Мартен Фуркад о проведении этапа в Нове Место без зрителей: «Биатлонисты могут поехать туда без всяких проблем, хотя были в Италии 7 дней назад»

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