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Этап кубка мира по биатлону в Чехии пройдёт без зрителей
Главком
  • Мой Брянск0:49
Этап кубка мира по биатлону в Чехии впервые состоится без зрителей. Такое решение IBU приняли из-за вспышки коронавируса в Европе, угрозы дальнейшего заражения.В источнике
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Подробнее о событии
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Михал Шлезингер: «Решение провести этап КМ без зрителей — популистское и бесполезное»

Матч ТВ 09:56
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Организаторы этапа КМ в Нове-Место назвали убытки от проведения соревнований без зрителей

Чемпионат 12:40
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Мартен Фуркад о проведении этапа в Нове Место без зрителей: «Биатлонисты могут поехать туда без всяких проблем, хотя были в Италии 7 дней назад»

Sports.ru 06:53
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