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Этап кубка мира по биатлону в Чехии пройдёт без зрителей
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  • Моя Москва.онлайн1:06
  • Мой Брянск0:49
Этап кубка мира по биатлону в Чехии впервые состоится без зрителей. Такое решение IBU приняли из-за вспышки коронавируса в Европе, угрозы дальнейшего заражения.В источнике
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Подробнее о событии
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Биатлон оставили без зрителей. А надо было отменять совсем – спортсмены под угрозой!

Чемпионат 14:45
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Фуркад удивлен решением провести чешский этап Кубка мира по биатлону без зрителей

ТАСС Спорт 08:02
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Михал Шлезингер: «Решение провести этап КМ без зрителей — популистское и бесполезное»

Матч ТВ 09:56
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