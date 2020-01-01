НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеЧемпионат Франции по футболу завершен досрочно«Крылья Советов» накажут вратаря Фролова за критику российских властейСКА объявил об уходе Коскиранты, Лехтеря, Зуба, Зубарева и БарабановаПанарин считает, что многие люди потеряют работу из-за коронавирусаПрядкин назвал наиболее удобную дату для рестарта чемпионата РоссииЕвро-футбол.руЭто’О: «Благодаря мне карьера Месси изменилась»Sports.ru7Sports.ruГазета.RuPROСПОРТ КазахстанМатч ТВЕвро-футбол.руSoccernews.ruНева СпортБлагодаря моему совету карьера Лионеля изменилась.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Это’О: Благодаря моему совету карьера Месси измениласьНева Спорт 10:27Экс-форвард «Барселоны» Самюэль Это’О ярко высказался о МессиSoccernews.ru 09:55Это’О: «Благодаря мне карьера Месси изменилась»Евро-футбол.ру 09:50рекламаГлавноеЧемпионат Франции по футболу завершен досрочно«Крылья Советов» накажут вратаря Фролова за критику российских властейСКА объявил об уходе Коскиранты, Лехтеря, Зуба, Зубарева и БарабановаПанарин считает, что многие люди потеряют работу из-за коронавирусаПрядкин назвал наиболее удобную дату для рестарта чемпионата РоссииНовости