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Это’О: «Благодаря мне карьера Месси изменилась»
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Благодаря моему совету карьера Лионеля изменилась.В источнике
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Это’О: Благодаря моему совету карьера Месси изменилась

Нева Спорт 10:27
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Экс-форвард «Барселоны» Самюэль Это’О ярко высказался о Месси

Soccernews.ru 09:55
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Это’О: «Благодаря мне карьера Месси изменилась»

Евро-футбол.ру 09:50
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