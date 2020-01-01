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Это’О назвал Роналдо лучшим форвардом в истории мирового футбола
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Лучше всех был Роналдо, феномен. Испытываю к нему огромное уважение и восхищение.В источнике
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Это’О назвал лучшую тройку атаки: «Месси, Роналдиньо, Роналдо»

Sports.ru 01:54
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Роналду назвали лучшим в истории футбола, а Месси – лучшим в данный момент

BetOn 00:42
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Это’О назвал Роналдо лучшим форвардом в истории мирового футбола

Чемпионат вчера в 21:54
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