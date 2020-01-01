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Это’О считает, что невозможно превзойти наследие Месси в «Барселоне»
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Горжусь и счастлив видеть историю, которую он написал, она еще не закончилась. Будет очень трудно, даже невозможно превзойти его наследие.В источнике
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Это’О: «Невозможно будет превзойти наследие Месси в „Барселоне“»

Soccer.ru 18:02 
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Это’О: будет невозможно превзойти наследие Месси в «Барселоне»

Чемпионат 17:25
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Это’О считает, что невозможно превзойти наследие Месси в «Барселоне»

Спорт-Экспресс 16:59
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