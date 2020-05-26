НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
CT newsCT news
ЦСКА поздравил президента клуба Евгения Гинера с 60-летием
Чемпионат
  • Чемпионат
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Евро-футбол.ру
  • Чистопольские известия
  • ГЛАС.RU
  • Петербургский дневник
  • Soccernews.ru
  • Спорт-Экспресс
  • Матч ТВ
  • Советский спорт
  • CT news
  • Sports.ru
  • Metaratings
  • Газета.Ru
На официальном сайте футбольного клуба ЦСКА было опубликовано поздравление с юбилеем Евгения Гинера. Члену правления команды сегодня, 26 мая, исполнилось 60 лет.В источнике
5
Подробнее о событии
alt

Газзаев поздравил Гинера: «За время нашей работы ЦСКА стал образцом менеджмента и спортивных достижений»

Sports.ru 05:39
alt

ХК ЦСКА поздравил Гинера с 60-летием

Sport24.ru 07:04 
alt

«Это Гинер всё купил!» ЦСКА поздравил президента клуба с юбилеем

Матч ТВ 04:02
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости