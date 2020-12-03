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«Это было бы ошибкой». Футболист ЦСКА объяснил отказ от перехода в «Зенит»
Sport24.ru
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Полузащитник ЦСКА Наир Тикнизян рассказал, почему в детстве отказался переходить в «Зенит», хотя жил и тренировался в Санкт-Петербурге.В источнике
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Спортсмен ЦСКА отказался уходить в «Зенит»

CT news 08:19
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Тикнизян рассказал, почему отказался от перехода в академию «Зенита»

Metaratings 07:41
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«Это было бы ошибкой». Футболист ЦСКА объяснил отказ от перехода в «Зенит»

Матч ТВ 06:35
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