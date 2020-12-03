«Это было бы ошибкой». Футболист ЦСКА объяснил отказ от перехода в «Зенит»

Полузащитник ЦСКА Наир Тикнизян рассказал, почему в детстве отказался переходить в «Зенит», хотя жил и тренировался в Санкт-Петербурге. В источнике