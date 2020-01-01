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Газзаев назвал выступление «Спартака» в минувшем сезоне «провальным»
Спорт-Экспресс
  • Спорт-Экспресс
Известный российский специалист Валерий Газзаев оценил выступление «Спартака» в минувшем сезоне. Об этом он поведал в интервью YouTube-каналу «Футбольные биги».В источнике
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Газзаев назвал выступление «Спартака» в минувшем сезоне «провальным»

ProstoProSport 04:14 
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«Это провал». Газзаев оценил выступление «Спартака»

Спорт-Экспресс 03:15
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