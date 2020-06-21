Эвертон - Ливерпуль: прогноз Александра Сабакаря 21 июня 2020

Не могут команды после такого перерыва играть в высоком темпе весь матч. К тому же в матчах на Гудисон Парк за последние пять лет команды лишь раз забили более одного мяча.