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Эвертон — Ливерпуль 0:0
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Футболисты «Эвертона» в домашнем матче 30-го тура чемпионата Англии сыграли вничью с «Ливерпулем». Встреча, прошедшая в воскресенье в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк», завершилась со счетом 0:0. У «Ливерпуля» теперь 83 очка.В источнике
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Пакет со льдом и штанга «Эвертона». Дерби, о котором лучше забыть

Все про Спорт ру вчера в 17:46
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«Ливерпуль» не смог обыграть «Эвертон»

Футбол России вчера в 15:53
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Ливерпульское дерби осталось без победителя

LiveSport.ru вчера в 15:52
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